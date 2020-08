Psg, Verratti: “La sfida contro l’Atalanta? Ci stiamo preparando, non so se Mbappé recupererà” (Di sabato 1 agosto 2020) Marco Verratti è stato tra i migliori in campo nella finale di Coppa di Francia, che ha visto il Paris Saint-Germain imporsi ai calci di rigore ai danni del Lione e mettere in bacheca il terzo trofeo stagionale dopo la Ligue 1 e la Coppa di Lega. Il centrocampista italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match per commentare l’accaduto, ma soprattutto per analizzare il prossimo impegno, che vedrà i parigini affrontare l’Atalanta in Champions League: “contro il Lione non abbiamo sofferto particolarmente, adesso vogliamo festeggiare. Ci stiamo preparando al meglio per il match contro l’Atalanta, ma c’è tempo per pensarci. Mbappé? Non so se riuscirà ad esserci a Lisbona. Tanti altri giocatori, però, sono pronti ... Leggi su sportface

