Proibizionismo | fabbrica di illegalità

Il caso della Caserma Levante di Piacenza non è certamente il primo in Italia. Episodi di "devianza" all'interno delle Forze dell'ordine ne abbiamo conosciuti tanti. A partire da quello del Generale Ganzer, del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, risultato prescritto in Cassazione solo per l'applicazione della «lieve entità». A livello internazionale conosciamo in Messico la potenza dei grandi cartelli che hanno di fatto sotto controllo le polizie locali. Nelle Filippine il capo della polizia di Duterte si è dovuto dimettere …

