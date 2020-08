Previsioni Meteo Toscana: instabilità in aumento, arrivano i temporali (Di sabato 1 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso. aumento dell’instabilità nell’interno nel pomeriggio con possibili temporali. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: minime in lieve rialzo con conseguente aumento della sensazione di caldo anche nelle ore notturne. Massime pressoché stazionarie o in calo di 1-2 gradi in Appennino. Lunedì 3 variabile con temporali sparsi più probabili sulle zone settentrionali. Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi di Libeccio sulla ... Leggi su meteoweb.eu

