Napoli-Lazio, formazioni / Gattuso sceglie Manolas centrale (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli ha ufficializzato l'undici scelto da Rino Gattuso per fronteggiare la Lazio al San Paolo. L'appuntamento è alle 20.45. In porta ci sarà David Ospina (Meret out per problema intestinale). Davanti a lui i centrali del reparto difensivo saranno Koulibaly e Manolas, che ha vinto il ballottaggio con l'altro difensore reduce dall'infortunio, Maksimovic. Ai lati agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana il ruolo di regista è affidato a Lobotka, accanto al quale lavoreranno Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco, Gattuso si affida ad un tridente ultra consolidato, quello formato da Callejon, Mertens e Insigne. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, ...

