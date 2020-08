Michelle Hunziker svela i suoi segreti di bellezza: “Lo faccio 3 volte a settimana” (Di sabato 1 agosto 2020) Michelle Hunziker è di una bellezza stratosferica e questo, anche se non è una novità, è fuori discussione. Corpo da urlo e bel viso, oltre che simpatia, talento e autoironia, a 43 anni la svizzera più famosa d’Italia in bikini fa ancora invidia alle 20enne. E dire che ha avuto anche 3 gravidanze… Basta guardare le ultime foto caricate sul suo profilo Instagram per rendersi conto che sembra aver fatto un patto col diavolo. Dopo le immagini in bikini bianco alla cascata e le pose da modella col prendisole, la bella conduttrice ha incantato tutti su Instagram con una serie di scatti realizzati da Pierpaolo Ferreri, dove gioca in mare tra schizzi, corsette e pose ammalianti con un due pezzi arancione che le sta una meraviglia. (Continua dopo la foto) Il colore vitaminico del bikini ne esalta ... Leggi su caffeinamagazine

_marco_sly_ : RT @everlong2404: “Michelle Hunziker in bikini: le foto della sua estate italiana.” Son vent’anni. Ha rotto il cazzo, lei, il suo bikini,… - Itsmartimcfly : RT @everlong2404: “Michelle Hunziker in bikini: le foto della sua estate italiana.” Son vent’anni. Ha rotto il cazzo, lei, il suo bikini,… - valetu70 : RT @everlong2404: “Michelle Hunziker in bikini: le foto della sua estate italiana.” Son vent’anni. Ha rotto il cazzo, lei, il suo bikini,… - M_J_Motta : RT @everlong2404: “Michelle Hunziker in bikini: le foto della sua estate italiana.” Son vent’anni. Ha rotto il cazzo, lei, il suo bikini,… - Shlomo_75 : RT @everlong2404: “Michelle Hunziker in bikini: le foto della sua estate italiana.” Son vent’anni. Ha rotto il cazzo, lei, il suo bikini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, foto da urlo in bikini | Il dettaglio del seno MeteoWeek Aurora Ramazzotti su tutte le furie, lo sfogo della figlia di Michelle Hunziker: “Mi sono stancata”

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante Eros e di Michelle Hunziker, in particolar modo, la giovane donna e inviata di Ogni Mattina, programma di TV8, h ...

Aurora Ramazzotti a Ogni Mattina, Alessi svela: “Una delle poche…”

Roberto Alessi, nella sua rubrica Up and Down su Novella 2000 in cui esprime la sua opinione sui vari personaggi del mondo della Tv e dello spettacolo, ha voluto parlare stavolta di Aurora Ramazzotti ...

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante Eros e di Michelle Hunziker, in particolar modo, la giovane donna e inviata di Ogni Mattina, programma di TV8, h ...Roberto Alessi, nella sua rubrica Up and Down su Novella 2000 in cui esprime la sua opinione sui vari personaggi del mondo della Tv e dello spettacolo, ha voluto parlare stavolta di Aurora Ramazzotti ...