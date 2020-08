Maldini: «Ibrahimovic parte del Milan. Ma non sarà facile» (Di sabato 1 agosto 2020) Paolo Maldini ha commentato il futuro di Zlatan Ibrahimovic: le dichiarazioni del dirigente del Milan a Sky Sport Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Zlatan Ibrahimovic. «Credo che abbiamo costruito qualcosa in questa stagione e questo qualcosa deve avere una continuità. La prossima stagione deve essere improntata su questo. Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, c’è intenzione di proseguire con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

