L’Equipe: “Lo United e Klopp hanno invano provato a far cambiare idea a Osimhen (che ha voluto Napoli)” (Di sabato 1 agosto 2020) “Osimhen fa saltare il banco”, titola L’Equipe. E ancora: “Osimhen per tutto l’oro di Napoli”. Gli 80 milioni di euro – sulla carta – spesi (impegnati) dal Napoli per l’acquisto di Osimhen vanno ben al di là dei 105 milioni per Jeppson o i due miliardi per Savoldi. I tredici per Maradona furono bruscolini rispetto all’acquisto. Oggi L’Equipe ribadisce un po’ di numeri, scrive che Osimhen passerà dai 960mila euro che guadagnava in Francia a un salario crescente che andrà dai 4 ai 5,5 milioni bonus esclusi. L’Equipe, così come gli altri giornali francesi che hanno seguito la vicenda, ha da sempre scritto di un’offerta ufficiale del Napoli di 70 milioni di euro più bonus per 10 ... Leggi su ilnapolista

