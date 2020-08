Latina, donna trovata imbavagliata e legata a un albero: è mistero (Di sabato 1 agosto 2020) E’ davvero inquietante quanto accaduto alle porte di Latina nella serata di giovedì. Una donna di 30 anni, di Latina, è stata trovata seminuda nei pressi del lago di Fogliano, legata a un albero, con la bocca chiusa con del nastro isolante nero. La ragazza era a terra, in evidente stato di choc. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina e i sanitari del 118, che hanno soccorso la giovane e ascoltato il suo racconto. La ragazza ha riferito di essere stata aggredita da uno sconosciuto che probabilmente l’aveva seguita, accorgendosi che era da sola. Gli inquirenti vogliono però approfondire la vicenda, che sembra avere delle zone d’ombra. La giovane era uscita di casa a Latina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, donna trovata imbavagliata e legata a un albero: è mistero - PopCentralBlog : Beh, a onor del vero una coppia etero con una donna Latina e un uomo asiatico è nuova. - LatinaBiz : Computer E' apparso un annuncio di un appartamento in affitto per le vacanze ad Asiago che ha attirato l'attenzion… - News_24it : LATINA- Il nuovo prefetto Maurizio Falco, che succede a Maria Rosa Trio che, prima donna a guidare il palazzo del G… - IrPacchia : @lorepregliasco Una donna di colore o latina. ( troppo?) -

Ultime Notizie dalla rete : Latina donna

Come se non bastassero i continui sbarchi di immigrati, alcuni dei quali portatori di coronavirus, adesso fanno paura anche i Paesi dell’Europa dell’Est. Ieri, venerdì 31 luglio, in tutto il Lazio son ...«Nelle ultime 24 ore registriamo 18 casi e 0 decessi. Di questi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e ...