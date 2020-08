La Juve perde ancora. L’Inter è seconda e chiude a «-1», vincono Milan e Napoli (Di sabato 1 agosto 2020) Si chiude la prima parte della Serie A con le big che archiviano la stagione 2019/2020 nel post-lockdown. La Juve dopo la sconfitta contro il Cagliari perde anche con la Roma che sbanca l’Allianz Stadium con Kalinic e la doppietta di Perotti. Vince invece l’Inter (2-0) che chiude la stagione al secondo posto alle spalle dei bianconeri con un clamoroso «-1»: in gol D’Ambrosio e Young che chiudono la pratica contro l’Atalanta dopo appena 20′ minuti. vincono Milan e Napoli. I rossoneri passano in vantaggio con l’autogol di Klavan, poi Ibrahimovic sbaglia un rigore ma al 55′ firma il raddoppio. Pochi minuti dopo Castillejo firma il tris (3-0). Al San Paolo vince il Napoli che archivia la Lazio (3-1) ... Leggi su alfredopedulla

capuanogio : Quindi secondo #ADL bisogna lavorare ai playoff nella #SerieA perché, forse, così la #Juve perde lo scudetto. Ok... - cicciovettel95 : RT @vitoofwall82: Ma se resta tutto così, se l’inter vince la prossima e la Juve perde, lo scudetto lo vince l’Inter giusto? - AdriJuve64 : RT @lukapast: La Juve perde e l’arbitro piange. Cazzo di gobbi,non vi smentite mai?????? - lukapast : La Juve perde e l’arbitro piange. Cazzo di gobbi,non vi smentite mai?????? - Ulmino1 : Ma quindi se l’Inter vince la prossima e la Juve perde, lo scudetto lo vince Conte? Chiedo per amico #SerieATIM -

Calciomercato.com

Vince la squadra di Fonseca allo Stadium ed è il primo successo allo Stadium. Buona partita dei giallorossi che difendono e ripartono. La formazione di Sarri senza Ronaldo e Dybala non punge Quando in ...SERIE A VOTI JUVENTUS-ROMA – Nell’ultima giornata di Serie A la Roma compie un’impresa, forse scrivendo un’esagerazione. Impresa perché in 10 incontri allo Juventus Stadium, i giallorossi avevano semp ...