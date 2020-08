Incidente in provincia di Messina | morto all’alba un ragazzo di vent’anni

Incidente mortale a Gaggi, nella città metropolitana di Messina. Intorno alle sette di questa mattina, come riporta Messinatoday.it, un giovane di 20 anni è morto sulla stradale 185. Gaggi (Messina), incidente mortale: perde la vita un ventenne L’impatto si è consumato lungo la strada statale. La vittima avrebbe perso il controllo della vettura.

Leggi su teleclubitalia

pillamaro : (Tragico incidente mortale nella Provincia di Cosenza) è stato pubblicato su - NewSicilia : ?? ?????????????????? ?????????????? - Il sinistro ha avuto luogo lungo il tratto che collega i comuni di #Canicattì, #Ravanusa e… - CittadinoOnline : Due auto fuori strada dopo un incidente. Due feriti - - wam_the : Tragico incidente col trattore in provincia di Avellino: muore 40enne - IdeawebTV : Incidente stradale a Frabosa Sottana: una persona in codice giallo, interviene l’elisoccorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente provincia

Agenzia ANSA

Un'anziana di 72 anni, Antonina Stella, è morta questa mattina all'ospedale Sant'Elia per le conseguenze di un incidente avvenuto a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. La donna s ...Rotatoria dell’A4, il progetto va avanti: si è chiusa con la conferenza dei servizi di giovedì 30 luglio, nel palazzo della Provincia di Bergamo, la fase di progettazione definitiva per la soluzione a ...