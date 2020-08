Immobile segna e fa 36: eguagliato il record di Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) Pareggia la Lazio al minuto 23! Cross basso dalla sinistra di Marusic per Immobile che si infila nella difesa e di prima intenzione batte Ospina. Per l'attaccante è la rete numero 36 in campionato: eguagliato il record di Gonzalo Higuain. Leggi su tuttonapoli

napolista : #Immobile segna il gol numero 36 ed eguaglia #Higuain Gol numero 36 per l’attaccante della Lazio che ha ancora a d… - andreapezzoni87 : Immobile segna il gol dell'1-1 e sale a quota 36 reti! Il centravanti laziale eguaglia il record di gol in Serie A… - tuttonapoli : Immobile segna e fa 36: eguagliato il record di Higuain - MaxKidd7_MD : Non so se Dio esista, ma in ogni caso il destino ha una vena romantica innegabile. @ciroimmobile che segna il 36esi… - gur_issam : Nun je so bastati tutti i #rigori dagli 11 metri......ora segna pure da dentro l'area piccola.... Allora così so' b… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile segna Immobile segna il gol numero 36 ed eguaglia Higuain - ilNapolista IlNapolista Napoli-Lazio: Ciro Immobile in gol, aggancia Higuain a quota 36 (VIDEO)

Ciro Immobile segna il gol numero 36 del suo campionato e fissa l’1-1 in Napoli-Lazio. Al 22° minuto di gioco il capocannoniere della Serie A segna la rete 1-1. Un bellissimo uno due con Marusic perme ...

Lazio, Ronaldo non convocato: Immobile vince la Scarpa d'Oro

Può festeggiare con 90 minuti di anticipo, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. La notizia dell’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla lista dei convocati della Juv ...

Ciro Immobile segna il gol numero 36 del suo campionato e fissa l’1-1 in Napoli-Lazio. Al 22° minuto di gioco il capocannoniere della Serie A segna la rete 1-1. Un bellissimo uno due con Marusic perme ...Può festeggiare con 90 minuti di anticipo, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. La notizia dell’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla lista dei convocati della Juv ...