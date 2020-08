Il CorSera e “il caso” Ilicic: forse la pandemia e le bare di Bergamo sono state troppo per lui (Di sabato 1 agosto 2020) Il Corriere della Sera si interroga sul mistero che avvolge la scomparsa dal campo del bomber dell’Atalanta Ilicic. Come già aveva fatto qualche giorno fa SportMediaset. Probabilmente, scrive, la pandemia e le immagini dei camion dell’esercito che portano via bare su bare, a Bergamo, sono state troppo per lui. Non è riuscito a superare lo shock. “L’epicentro della pandemia, il conteggio dei morti, il suono delle sirene, i camion dei soldati che di notte trasportano le bare via da Bergamo. forse è stato troppo. troppo tutto assieme e troppo velocemente”. Ilicic non gioca ... Leggi su ilnapolista

