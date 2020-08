Il bambino di 14 giorni positivo al Coronavirus in Umbria (Di sabato 1 agosto 2020) Ci sono sei nuovi casi di Coronavirus registrati in Umbria nell’ultimo giorno, ora 1.472 complessivamente. Che fanno passare da 23 a 29 gli attualmente positivi. Il dato emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Passano da sei a sette anche i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Stabile il numero dei guariti, 1.363, e quello dei deceduti, 80. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 888 tamponi, 121.784 in totale. Tra questi c’è un neonato di 14 giorni che è stato trovato positivo. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa ANSA il bambino è ricoverato al Santa Maria della Misericordia e non presenta al momento sintomi particolari. Con il piccolo – che nei giorni scorsi ha avuto un po’ di febbre ora passata ... Leggi su nextquotidiano

