Highlights e gol Napoli-Lazio 3-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli batte la Lazio 3-1 nel match dell’ultima giornata di Serie A 2019/2020. I partenopei vincono la sfida contro i biancocelesti e chiudono con tre punti il proprio campionato. Al San Paolo il mancino Fabian Ruiz batte Strakosha da fuori area e permette alla squadra di casa di balzare avanti. Il pareggio arriva al 22′ con Ciro Immobile che va a quota trentasei reti in campionato e pareggia il record di Higuain. Nella ripresa è invece insigne dal dischetto a segnare il gol che vale i tre punti per i partenopei che mettono la sfida in cassaforte nel recupero con la seconda rete stagionale di Politano. TABELLINO E PAGELLE Napoli-Lazio Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - news24_napoli : HIGHLIGHTS Milan Cagliari: gol e azioni salienti del match - news24_napoli : Milan Cagliari 3-0, video gol e highlights: la sintesi della partita - news24_napoli : HIGHLIGHTS Napoli Lazio: gol e azioni salienti del match #Napoli - zazoomblog : Highlights e gol Milan-Cagliari 3-0: Serie A 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Milan-Cagliari #Serie -