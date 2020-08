"Frontiere chiuse? No ma vado in ferie vicino pronto a nuovi allarmi" (Di sabato 1 agosto 2020) Maria Sorbi Il virologo del Sacco preoccupato dai numeri "Il virus circola già all'interno del Paese" Il focolaio al matrimonio di Nicosia, Sicilia, è stato provocato da un invitato proveniente dalla Germania, il focolaio in Veneto è nato dai migranti. Nel Nord est molti casi positivi sono tra le badanti romene o moldave, a Roma si è miracolosamente domata una catena di contagi nata nella comunità bengalese. Professor Massimo Galli, è forse il caso di chiudere le Frontiere? «Chiudere i confini implicherebbe danni molto grossi al turismo e non sarebbe affatto facile. Dobbiamo convivere con i contagi d'importazione. E consideriamo che ne abbiamo moltissimi sommersi anche all'interno del Paese». Quindi come possiamo difenderci? «Rispetto alla scorsa ondata, quando pensavamo bastasse chiudere i voli ... Leggi su ilgiornale

