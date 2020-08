Flavio Insinna pronto a lasciare l’Eredità? Al suo posto due donne (RUMORS) (Di sabato 1 agosto 2020) Il successo di Flavio Insinna in casa Rai Flavio Insinna è pronto a dire addio a L’Eredità? A quanto pare il conduttore sarebbe pronto a dare una svolta alla sua carriera lavorativa e a cedere il proprio posto a due donne. Da circa due anni è al timone del grandissimo programma di successo di casa Rai. Come tutti sanno, Flavio Insinna è arrivato dopo la tragica scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi. All’inizio avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di conduttore per soli pochi mesi, ma il successo che questo ha ottenuto ha fatto in modo che venisse confermato per il successivo anno e la stagione seguente. A ogni modo, ecco lo stesso Flavio Insinna ... Leggi su kontrokultura

Mi73Ma09 : @TvTalk_Rai Reazioni a catena con Amadeus, l'eredità, zero e lode magari affidata ad Flavio Insinna - macriga3 : E continua a giocarsi la carta dell'amicizia. Vera? - Angela_akz : Raga ho Flavio Insinna accanto ok - simidisi : Aperitivo prima del concerto di Diodato con Flavio Insinna: ? - generacomplotti : RT @annanamia: Flavio Insinna combatte le fake news a L’Eredità: “Stupidamente colpevole” -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna Flavio Insinna, una donna all’Eredità al suo posto? La verità Yeslife Franca Valeri compie 100 anni: su Rai 1 arriva uno speciale

Oggi 31 luglio Franca Valeri spegne le 100 candeline. Per celebrare la vita e la carriera della grande attrice italiana, Rai 1 le dedicherà uno speciale intitolato «Essere Franca», condotto da Pino St ...

I 100 anni di Franca Valeri: l’omaggio della Rai con Essere Franca

Un traguardo davvero speciale quello che Franca Valeri sta per tagliare. Il 31 luglio 2020 spegne 100 candeline. Non è bello parlare dell’età di una signora, ma in questo caso, bisogna farlo. La Rai s ...

Oggi 31 luglio Franca Valeri spegne le 100 candeline. Per celebrare la vita e la carriera della grande attrice italiana, Rai 1 le dedicherà uno speciale intitolato «Essere Franca», condotto da Pino St ...Un traguardo davvero speciale quello che Franca Valeri sta per tagliare. Il 31 luglio 2020 spegne 100 candeline. Non è bello parlare dell’età di una signora, ma in questo caso, bisogna farlo. La Rai s ...