"Faccio raccontare ai miei ospiti il bello della vecchiaia" - (Di sabato 1 agosto 2020) Paolo Scotti La showgirl che presenta "C'è tempo per..." racconta il suo ritorno su Rai Uno Qualcuno stenterà a riconoscerla. Non per l'aspetto; che anzi sembra rimasto quello dei vent'anni. Ma per l'imprevista saggezza con cui Anna Falchi, una volta scatenata discola televisiva, ha moderato la propria spontaneità naif nella misurata conduzione di C'è tempo per , il talk quotidiano sulla terza età con cui, dopo una lunga assenza, è tornata davanti alle telecamere di Rai Uno. Che fine ha fatto l'imprevedibile bionda a rischio gaffe di una volta? «Quante ne ho dette! Era l'incoscienza dei vent'anni. Ma quella spontaneità era anche parte di me. Lo capì Pippo Baudo, il mio pigmalione. A diciassette anni arrivai seconda a Miss Italia, a diciotto Fellini mi volle con Paolo Villaggio in uno spot pubblicitario, ma ancora ... Leggi su ilgiornale

"Faccio raccontare ai miei ospiti il bello della vecchiaia" ilGiornale.it La parola della settimana

Quando arriva l’estate, oltre al caldo, al senso di pausa e sospensione, allo svago, al divertimento, alla fuga, una delle cose che ci accompagna, dagli anni ’60 del Novecento ad oggi, è il cosiddetto ...

Simone Alliva: “L’Italia dichiara guerra alle persone lgbt”

Nella notte di martedì 28 luglio la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo del disegno di legge contro l’omotransfobia e la misoginia. La legge approderà quindi alla Camera il 3 agos ...

