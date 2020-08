Distanziamento sui treni, arriva l’ordinanza del governo: «No ai convogli pieni» (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo le polemiche sulla decisione dei gestori di occupare tutte le poltrone, arriva l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che impone alle compagnie dell'Alta Velocità di «tornare alle misure precedenti Leggi su corriere

