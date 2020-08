Crotone, il dg Vrenna: «Esposito e Agoume? Giocatori importanti ma zero contatti per ora» (Di sabato 1 agosto 2020) Il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Esposito e Agoume Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato a Sky Sport di Esposito e Agoume obiettivi di mercato del club calabrese. «Sono dei Giocatori che hanno accostato a noi, e che a noi sicuramente piacciono tanto perché sono dei profili importantissimi. Esposito ha all’attivo delle presenze con l’Inter anche in Champions, Agoume è uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. Potrebbero fare bene in Calabria, ma momento non c’è nessun tipo di trattativa avviata: sono solo nomi fatti, più avanti vedremo se ... Leggi su calcionews24

SantiSpave : RT @EvaAProvenzano: #Crotone su #Esposito e #Agoumé, il dg Vrenna: 'Sono due giocatori che ci hanno accostato e che piacciono tanto. Sono d… - Kate22_7 : RT @EvaAProvenzano: #Crotone su #Esposito e #Agoumé, il dg Vrenna: 'Sono due giocatori che ci hanno accostato e che piacciono tanto. Sono d… - passione_inter : Crotone, Vrenna bussa in casa Inter: 'Esposito e Agoume? Ci piacciono, ma non c'è nessuna trattativa' -… - FcInterNewsit : Crotone, il dg Vrenna ribadisce: 'Esposito e Agoume profili importanti, ma al momento non c'è una trattativa' - EvaAProvenzano : #Crotone su #Esposito e #Agoumé, il dg Vrenna: 'Sono due giocatori che ci hanno accostato e che piacciono tanto. So… -