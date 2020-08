Covid-19: no di Speranza ad allentamento misure treni (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus“. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

«È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei treni a lunga percorrenza - spiega il Mit - nei casi in cui l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di cl ...

Niente occupazione del 100% dei posti: si ritorna al distanziamento alternato sui treni, per combattere il coronavirus.

Dopo la polemica sorta dai gestori dei treni di alta velocità in merito alla cancellazione delle distanze a bordo dei convogli ripristinando la capacità dei posti a sedere al 100%, il governo ha pensa ...

