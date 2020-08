Coronavirus, addio al distanziamento sui treni (Di sabato 1 agosto 2020) Niente più distanziamento di un metro fra le persone sui treni a lunga percorrenza. Il Ministero dei trasporti ha annunciato le nuove disposizioni per il trasporto ferroviario, come previsto dal decreto del 14 luglio. I treni ad alta velocità in Italia hanno ricominciato a viaggiare al completo, quindi hanno il 100 per cento dei posti occupati i treni di Italo e le Frecce di Trenitalia. Leggi su vanityfair

