Claudio Santamaria: "Alberto Sordi? Unico, folle e libero" (Di sabato 1 agosto 2020) Al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, Claudio Santamaria ha omaggiato Alberto Sordi nel centenario della sua nascita: un'occasione per parlare di cinema e della possibilità, un giorno, di vederlo dietro la macchina da presa. Di recente nell'ultimo videoclip di Achille Lauro, Bam bam twist, abbiamo visto Claudio Santamaria lanciarsi nella reinterpretazione di una delle scene più iconiche di Pulp Fiction, il ballo scatenato di Uma Thurman e John Travolta. Una sfida che ha affrontato insieme alla moglie, la giornalista Francesca Barra, con cui ha scritto anche un libro, La giostra delle anime. Negli anni non si è mai risparmiato, ha rischiato, giocato, sperimentato: ha cantato (per interpretare Rino Gaetano nell'omonima fiction Rai), doppiato ... Leggi su movieplayer

