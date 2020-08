Chi è Giulia Sol? La cantante e attrice farà parte del cast di Tale e Quale Show (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco chi è Giulia Sol, la cantante parteciperà alla 10esima edizione di Tale e Quale Show Venerdì 18 settembre andrà in onda su Rai 1 la decima edizione di Tale e Quale Show, poco fa Carlo Conti ha svelato i dieci protagonisti che faranno parte del cast, tra questi c’è anche Giulia Sol. La cantante e attrice non è ancora molto nota nel mondo dello spettacolo, sappiamo che è nata nel 1995 e che si è diplomata all’Accademia Scuola del Musical di Milano. La Sol ha preso parte al musical The Full Monty, ha poi ... Leggi su nonsolo.tv

Saranno cinque uomini e cinque donne, i concorrenti della edizione 2020 di Tale e Quale Show. In questo sabato agostano, lo ha annunciato il conduttore del programma Carlo Conti con un video pubblicat ...

