Carabiniere fuori servizio interviene per sedare una lite: aggredito e picchiato da un grippo di giovani a Castellammare di Stabia (Di sabato 1 agosto 2020) Un Carabiniere fuori dal servizio è stato aggredito e picchiato da un gruppo di giovani dopo essere intervenuto per sedare una lite la scorsa notte a Castellammare di Stabia (Napoli). Il militare, un appuntato 37enne effettivo alla stazione di Gragnano, stava passeggiando con la moglie e alcuni familiari quando è intervenuto per sedare una lite che stava degenerando in rissa tra alcuni ragazzi, nata dopo un incidente tra due scooter. Il militare è stato improvvisamente aggredito da alcuni dei giovani coinvolti nella rissa, che ho hanno investito con lo scooter e colpito ripetutamente con calci, pugni, con un casco e una sedia. Uno ... Leggi su ilfattoquotidiano

