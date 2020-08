Calciomercato Crotone, i calabresi guardano in casa Inter: due gli obiettivi (Di sabato 1 agosto 2020) Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone neopromosso in Serie A, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Due, in particolari, gli obiettivi dei calabresi in casa Inter: “Agoumé ed Esposito? Sono due giocatori che ci piacciono. Esposito ha giocato anche in Champions League, Agoume è uno dei giovani più promettenti. Secondo me potrebbero fare bene anche qui, ma ancora non c’e’ nessuna trattativa. Più avanti vedremo”. Tra i calciatori da trattenere, invece, ci sono Simy e Benali: “Simy è un giocatore che ho nel cuore. Da quando è arrivato sono stato uno dei pochi che credeva in lui, che lo ha stimolato e che gli è stato vicino. E’ un uomo eccezionale, si è ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato #Crotone, i calabresi guardano in casa #Inter: due gli obiettivi - - StoriaAmore79 : Torna Pereyra, pronto un biennale per lui: ha del clamoroso! I DETTAGLI ? - Fantacalcio : Calciomercato Crotone, d.g. Vrenna: 'Esposito? Vediamo. E su Benali...' - internewsit : Vrenna (DG Crotone): 'Esposito e Agoumé? Piacciono. Con l'Inter però...' - - ManuFilippone95 : RT @AttilioMalena: Il #Crotone fa sul serio per Sebastiano #Esposito: contatti sempre più fitti con l’#Inter, e segue anche #Gabbia per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Crotone Calciomercato | Crotone, ritorno di fiamma per Tutino • ilRossoBlu.it ilRossoBlu.it Calciomercato Crotone, d.g. Vrenna: "Esposito? Vediamo. E su Benali..."

"Agoumé ed Esposito? Li hanno accostati a noi e sicuramente ci piacciono entrambi tanto. Esposito ha già giocato in Champions con l'Inter, Agoumé è uno dei giovani più promettenti in quel ruolo e sono ...

Serie B, risultati e classifica dell'ultima giornata: tutti i verdetti - Calciomercato

Il tutto però in attesa dell’esito del ricorso del Trapani penalizzato di due punti per il mancato pagamento degli stipendi. Il Trapani si porterebbe infatti a quota 46 scavalcando sia Pescara sia Per ...

"Agoumé ed Esposito? Li hanno accostati a noi e sicuramente ci piacciono entrambi tanto. Esposito ha già giocato in Champions con l'Inter, Agoumé è uno dei giovani più promettenti in quel ruolo e sono ...Il tutto però in attesa dell’esito del ricorso del Trapani penalizzato di due punti per il mancato pagamento degli stipendi. Il Trapani si porterebbe infatti a quota 46 scavalcando sia Pescara sia Per ...