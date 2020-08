Bonaventura non rinnoverà con il Milan, su di lui Atalanta e Benevento (Di sabato 1 agosto 2020) Giacomo Bonaventura lascerà il Milan. Il centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza e andrà via a parametro zero. Si fanno avanti Atalanta e Benevento Bonaventura-Milan ai titoli di coda. Dopo sei stagioni, il centrocampista e i rossoneri si separeranno. La società ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza del centrocampista, che quindi andrà via a parametro zero. Il contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il giocatore ha deciso comunque di concludere la stagione con i rossoneri. Nel futuro di Bonaventura ci sono due squadre. Atalanta o Benevento. Dopo averlo fatto crescere tra le giovanili e la prima squadra e ceduto ai Milan, i bergamaschi vogliono ... Leggi su zon

mefisto94_ : Boh ma perché non ha fatto giocare Bonaventura dall'inizio? - musagete10 : @commutativa Difficile considerando che deve far fara entrare sicuri Biglia e Bonaventura per fargli salutare San S… - sportli26181512 : Sportitalia - Bonaventura, l'Atalanta si farà avanti. Il Benevento offre un biennale: Secondo quanto riferito da Sp… - PoliticaInsieme : L’uomo è capace di aspirare al bello attraverso l’arte, la pittura, la poesia. L’interrogarsi su se stesso non può… - MarcoValerioBav : @Max_883 Ne hanno parlato...ma ora in quella zona di campo stanno trattando DS. Se non dovesse arrivare lui e Bonav… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaventura non Bonaventura non rinnoverà con il Milan, su di lui Atalanta e Benevento ZON.it “Due passi sono”, il piccolo-grande capolavoro della premiata ditta Carullo-Minasi, chiuderà il Cortile Teatro Festival

La premiata ditta Carullo-Minasi, una delle compagnie messinesi più note in campo nazionale, chiuderà il cartellone della quarta edizione del “Cortile Teatro Festival” con il piccolo-grande capolavoro ...

E oltre alla concorrenza pesante dell’Atalanta, per Bonaventura si inserisce addirittura… una neopromossa

Tra i prospetti che si libereranno a breve a parametro zero c’è soprattutto Jack Bonaventura, centrocampista tuttofare del Milan, rientrato a pieno regime dopo alcuni mesi di difficoltà dal punto di v ...

La premiata ditta Carullo-Minasi, una delle compagnie messinesi più note in campo nazionale, chiuderà il cartellone della quarta edizione del “Cortile Teatro Festival” con il piccolo-grande capolavoro ...Tra i prospetti che si libereranno a breve a parametro zero c’è soprattutto Jack Bonaventura, centrocampista tuttofare del Milan, rientrato a pieno regime dopo alcuni mesi di difficoltà dal punto di v ...