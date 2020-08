Bct, domenica il premio alla carriera a Verdone: “Averlo è un regalo enorme” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – domenica 2 agosto il BTC Festival 2020 rende omaggio a Carlo Verdone. Il regista e attore romano riceverà il premio alla carriera alle ore 21.30 sul palco allestito in Piazza Cardinal Pacca in una serata che ha già fatto registrare il sold out. La consegna del riconoscimento sarà seguita dalla proiezione di “Bianco Rosso e Verdone”, da lui stesso scelto per rendere un suo personale ringraziamento ad Ennio Morricone, il grande compositore recentemente scomparso e autore della colonna sonora del film. A precedere la visione della sua commedia cult sarà l’incontro con il pubblico del capoluogo sannita, momento in cui Carlo Verdone si racconterà ripercorrendo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bct domenica CARLO VERDONE OSPITE D'ECCEZIONE DELLA SERATA DI DOMENICA 2 AGOSTO DEL BCT FESTIVAL – BENEVENTO CINEMA E TELEVISIONE TV Sette Benevento Bct, sorpresa Verdone: l’attore è già a Benevento. Oggi visita al Teatro Romano

E’ arrivato con qualche giorno di anticipo nel Sannio Carlo Verdone che domenica sera riceverà il premio alla carriera durante il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. L’attore romano ...

CARLO VERDONE OSPITE D’ECCEZIONE DELLA SERATA DI DOMENICA 2 AGOSTO DEL BCT FESTIVAL – BENEVENTO CINEMA E TELEVISIONE

Domenica sera il BTC Festival 2020 rende omaggio a Carlo Verdone. Il regista e attore romano riceverà il Premio alla Carriera alle ore 21.30 sul palco allestito in Piazza Cardinal Pacca in una serat ...

E’ arrivato con qualche giorno di anticipo nel Sannio Carlo Verdone che domenica sera riceverà il premio alla carriera durante il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. L’attore romano ...Domenica sera il BTC Festival 2020 rende omaggio a Carlo Verdone. Il regista e attore romano riceverà il Premio alla Carriera alle ore 21.30 sul palco allestito in Piazza Cardinal Pacca in una serat ...