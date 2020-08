"Basta ferie, tornate in ufficio". Pratiche bloccate, il dirigente striglia i dipendenti (Di sabato 1 agosto 2020) "Basta ferie, tornate in ufficio". A parlare è il dirigente della Regione Sicilia Salvatore D'Urso che in una intervista al Corriere della Sera se la prende con gli "scansafatiche che pretendono di grattarsi la pancia lasciando imprese comuni senza risposte, senza fondi". D'Urso è al vertice del settore Energia e nell`intervista se la prende con i "lagnusi", cioè i dipendenti pigri. D'Urso è stato attaccato dai sindacati per avere chiesto, con una circolare, ai dipendenti di tornare in ufficio dopo quattro mesi, a causa del lockdown, di lavoro smartworking. Per i sindacati i mesi a casa sono stati uno stress per i lavoratori. "Ma che ci prendono per i fondelli? - dice - Torni in ... Leggi su iltempo

zazoomblog : Sicilia: il dirigente regionale striglia i dipendenti ‘basta ferie tornate in ufficio’ - #Sicilia: #dirigente… - LaRosicchia : ' dopo 4 mesi di #lockdown vogliono pure le #ferie?' Le #ferie sono un #diritto da usufruire compatibilmente con l… - KM70032523 : @Nemiemi94 Tranquilla, basta andare piano :) e che qui quando la gente arriva in ferie pensa che sia andato in feri… - Cirik88 : Ferie, caldo afoso, il ventilatore che non basta... Meglio rilassarsi con la Play. Nottambuli sono qui... live at - Nicola37888243 : @matteosalvinimi Matte' davvero dai basta, hai rotto il cazzo co'sti social. Goditi le ferie, potrebbero essere le ultime. -

Ultime Notizie dalla rete : Basta ferie Blocco ferie Sicilia, sfuriata del dirigente: «Qui non lavora nessuno» Corriere della Sera Sicilia, dirigente regione striglia i dipendenti: “Basta ferie, tornate in ufficio”

“Basta ferie, tornate in ufficio”. A parlare è il dirigente della Regione siciliana Salvatore D’Urso che in una intervista al Corriere della Sera se la prende con gli “scansafatiche che pretendono di ...

Sicilia: il dirigente regionale striglia i dipendenti ‘basta ferie, tornate in ufficio’

Palermo, 1 ago. (Adnkronos) – “Basta ferie, tornate in ufficio”. A parlare è il dirigente della Regione siciliana Salvatore D’Urso che in una intervista al Corriere della Sera se la prende con gli “sc ...

“Basta ferie, tornate in ufficio”. A parlare è il dirigente della Regione siciliana Salvatore D’Urso che in una intervista al Corriere della Sera se la prende con gli “scansafatiche che pretendono di ...Palermo, 1 ago. (Adnkronos) – “Basta ferie, tornate in ufficio”. A parlare è il dirigente della Regione siciliana Salvatore D’Urso che in una intervista al Corriere della Sera se la prende con gli “sc ...