Atalanta Inter 0-2 LIVE: gol bellissimo di Young! (Di sabato 1 agosto 2020) Al Gewiss Stadium, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Inter si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Inter 0-2 MOVIOLA 20′ Gol di Young – Il numero 15 si coordina dal limite e calcia a giro sul secondo palo, Sportiello non può farci nulla. 16′ Ritmi alti – L’Inter sta giocando davvero bene in questi primi minuti, l’Atalanta riparte a grande velocità. 5′ Gollini esce dal campo – Problemi al ginocchio, al suo posto entra Sportiello. 1′ Gol di ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - passione_inter : Atalanta-Inter, De Vrij diffidato: salterà la prima di Serie A 2020/2021 - - sportface2016 : #AtalantaInter, che gol di #Young: è 0-2 VIDEO -