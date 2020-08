Ascierto in tv: “Vaccino? Ci sarà, ma è da vedere se risolverà. Il virus muta” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono nato in ospedale ho preferito restare lì, era casa mia e mi piace il rapporto con il paziente e trovare soluzioni per le cure, senza andare ad insegnare all’Università”. Inizia così l’intervento di Paolo Ascierto, oncologo ed immunologo del Pascale, intervistato da Gigi Marzullo a Sottovoce, in diretta su Rai Uno. Numerosi i temi affrontati dal dott. Ascierto, tra i maggiori esperti in prima linea negli ultimi mesi per la lotta contro il coronavirus. “Nel 70% dei casi l’affetto da Covid è asintomatico. È fortuna, ma anche sfortuna perché possono trasmetterlo. I sintomi sono influenza e problemi gastrointestinali. I sintomi respiratori però sono i più importanti. Nel Covid le polmoniti più complicate ... Leggi su anteprima24

