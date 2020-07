Treno deraglia in Portogallo, due morti (Di venerdì 31 luglio 2020) Un Treno è deragliato in Portogallo dopo lo scontro con un mezzo per la manutenzione. Due morti. SOURE (Portogallo) – Tragedia in Portogallo nel pomeriggio di venerdì 31 luglio 2020. Un Treno è deragliato dopo essersi scontrato con un veicolo per la manutenzione. Il bilancio, comunicato dalla Protezione Civile locale e citato da Il Fatto Quotidiano, è di due morti e sette feriti in modo grave anche se non si hanno ulteriori dettagli. I soccorritori sono sul posto per cercare di verificare le condizioni delle persone che si trovavano a bordo del convoglio. Numeri di un incidente che potrebbero aumentare nelle prossime ore con le autorità locali che stanno effettuando tutti i controlli del ... Leggi su newsmondo

