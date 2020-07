The Witcher, Netflix annuncia il prequel Blood Origin (Di venerdì 31 luglio 2020) In quel di Netflix puntano sempre di più su The Witcher, che prima ancora del suo debutto in forma seriale sulla piattaforma di streaming era già un "marchio" da cui erano stati generati libri e videogame. L'ultimo arrivo è un prequel, The Witcher: Blood Origin, la cui produzione è stata annunciata nei giorni scorsi scorsi, con riprese in Gran Bretagna.Gli universi fantasy hanno, d'altra parte, sempre molto da raccontare, e così è per la saga ideata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski e portata in tv, il dicembre scorso, da Lauren Schmidt Hissrich. Blood Origin viaggerà indietro nel tempo, fino a 1200 anni prima degli eventi raccontati dalla serie ... Leggi su blogo

