«Temptation Island 2020», la playlist dell'ultima puntata (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è conclusa Temptation Island 2020, dopo sei puntate, con una finalissima in onda giovedì 30 luglio, con l'annuncio del conduttore di Filippo Bisciglia dell'edizione vip a settembre presentato da Alessia Marcuzzi. Soprattutto, si è conclusa con il solito sfacelo sentimentale – sì, mettiamo in dubbio anche tutte le coppie (tranne una) che un mese dopo si mostrano insieme –, una playlist musicale da urlo che ha sempre funzionato come il miglior commento sonoro delle varie dinamiche delle coppie. Menzione d'onore per l'unica coppia che ci ha convinto dall'inizio alla fine, quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: loro hanno davvero fatto un «viaggio nei sentimenti», i loro, senza mai distrarsi e arrivando alla risoluzione ... Leggi su gqitalia

