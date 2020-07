Stefano De Martino: Mariana Rodriguez non nega ma… (Di venerdì 31 luglio 2020) Il giro in barca con l’ex di Belen Rodirguez? Mariana Rodriguez svela il mistero sulla sua non love story con Stefano De Martino:” Siamo solo amici”. Bisogna crederle? Nessuna storia d’amore. Nessuna nuova fidanzata. Stefano De Martino e Mariana Rodriguez sono solo amici. Ottimi amici. Almeno così dichiara la showgirl venezuelana, paparazzata qualche giorno fa in barca insieme all’ex marito di Belen Rodriguez. I due erano stati fotografati mentreArticolo completo: Stefano De Martino: Mariana Rodriguez non nega ma… dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

