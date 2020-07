Serie B 2019/2020, combinazioni ultima giornata: lotta aperta per salvezza, playoff e playout (Di venerdì 31 luglio 2020) A 90′ dal termine della regular season di Serie B i verdetti sono ancora tutti da scoprire per quanto riguarda la lotta salvezza, playoff e playout. Tantissime squadre non sanno ancora quale sarà il proprio destino e sono parecchie le combinazioni di quest’ultima infuocata serata in compagnia del campionato cadetto. Cominciamo dalla lotta per i playoff. Spezia, Pordenone e Cittadella sono certe di un posto, ma non della loro posizione in griglia e dunque proveranno a vincere perché terza e quarta posizione consentono di evitare lo spareggio iniziale. Restano poi le ultime tre posizioni da assegnare, al momento occupate da Chievo, Pisa e Frosinone tutte a quota 53. Ai clivensi basta vincere per confermare il ... Leggi su sportface

SerieA : La penultima giornata della #SerieATIM 2019/2020 è terminata. Ecco la classifica aggiornata! Scarica l'App uffic… - juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - marcofantasiatw : La manifestazione comincerà una settimana prima, nel weekend del 29 e 30 agosto, e vedrà ai nastri di partenza tutt… - tabellamercatob : Così all'andata Risultati e classifica della 19^ giornata #SerieB di fine dicembre scorso 19 reti, #Venezia ed… -