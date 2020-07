Richiedenti asilo, Consulta: 'Escluderli dall'anagrafe nuoce alla sicurezza pubblica e discrimina' (Di venerdì 31 luglio 2020) Escludere i Richiedenti asilo dall'iscrizione all' anagrafe nuoce alla sicurezza pubblica perché finisce col limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell'autorità pubblica su persone che ... Leggi su leggo

