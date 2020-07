Pirlo: «Ringrazio la Juventus per stima e fiducia» (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Pirlo ha dedicato un tweet al nuovo incarico di allenatore della Juventus Under 23: le parole dell’ex centrocampista Andrea Pirlo ha reso pubblica su Twitter la propria felicità per essere diventato il nuovo allenatore della Juventus Under 23. «Oggi inizia una nuova avventura. La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con il mio giovane team! Ringrazio la Juventus per la stima e la fiducia. Ci vediamo in campo!». Oggi inizia una nuova avventura. La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con il mio giovane team! Ringrazio la Juventus per la stima e la fiducia. Ci ... Leggi su calcionews24

