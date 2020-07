PD e Cinque Stelle uniti contro il governatore Attilio Fontana chiedono la caduta della giunta (Di venerdì 31 luglio 2020) PD e Cinque Stelle chiedono la sfiducia del governatore lombardo Attilio Fontana e la caduta della giunta per l’inchiesta sui camici. Forse non si aspettava di essere giudicato così severamente il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Attualmente indagato per frode in pubbliche forniture, mentre era in Aula a difendersi dalle accuse – spiega Il Fatto … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Gallarate, i Cinque Stelle pronti a presentarsi alle elezioni. Contro Cassani malpensa24.it Carla Cuccu (M5S): «Ho ricevuto dai probiviri un provvedimento di sospensione, sono certa della democrazia interna»

«Confermo di avere ricevuto dai Probiviri del M5S un provvedimento di sospensione, adottato inaudita altera parte, ove mi si contesta di sottoscrivere atti consiliari, in favore dei cittadini, deposit ...

Ariccia – Frattura nei 5 Stelle, a rischio la candidatura a sindaco di Simone Aglietti

E’ ancora maretta all’interno degli attivisti 5 Stelle di Ariccia. Se nel 2016 non si riuscì a concretizzare l’impegno portato avanti negli anni precedenti, per via di una spaccatura che portò i verti ...

