Osimhen nuovo giocatore del Napoli: tutte le sue giocate (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo una lunga trattativa il Napoli ha concluso l'acquisto di Victor Osimhen. L'attaccante classe 1998 passa alla squadra azzurra in cambio di 80 milioni, come ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis.Napoli, COLPO Osimhencaption id="attachment 999939" align="alignnone" width="300" Osimhen (twitter Napoli)/captionGrande colpo della dirigenza azzurra che si porta a casa un vero e proprio talento che in Ligue1 è letteralmente esploso. Nell'ultima stagione l'attaccante ha messo a segno 18 gol in 38 partite, mentre in quella precedente aveva messo insieme la bellezza di 20 gol. Numeri non male per un 22enne che ora si cimenterà con il calcio italiano. Su Twitter intanto la pagina Reveal ha messo insieme alcune delle giocate ... Leggi su itasportpress

