Tour de France 2025 | Abrahamsen vince a Tolosa brivido e caduta per Tadej Pogacar

Tappa perfetta per le fughe la dodicesima con partenza ed arrivo in quel di Tolosa. Il vincitore di giornata è a sorpresa Jonas Abrahamsen: il norvegese trova la vittoria più importante della carriera al Tour de France, dopo aver dato spettacolo nella passata edizione. Resta in Maglia Gialla Ben Healy (EF Education – EasyPost). Tre uomini all’attacco pronti-via: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility). Tre grandi pedalatori che sono riusciti ad evitare l’inseguimento del gruppo, nonostante i tanti scatti arrivati nel plotone principale e proseguiti per almeno cinquanta chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: Abrahamsen vince a Tolosa, brivido e caduta per Tadej Pogacar

In questa notizia si parla di: abrahamsen - tour - france - tolosa

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Abrahamsen trionfa a Toulouse. Caduta senza conseguenze per Pogacar - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.11 Questa la classifica di tappa: 1 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 3:15:56 2 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 0:00 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:07 4 DE LIE Arnaud Lotto 0:53 5 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 0:53 6 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 0:53 7 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:53 8 BURGAUDEAU Mathieu Team TotalEnergies 0:53 9 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 0:53 10 BALLERINI Davide XDS Astana Team 1:11 17.

