Coldiretti Campania- Crai Mediterranea | siglato l’accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese

Tempo di lettura: 2 minuti Crai Mediterranea  rafforza il proprio impegno nel Sud per una filiera sempre più locale, trasparente e sostenibile  siglando un importante accordo con Coldiretti, volto  a garantire che i vitelli selezionati provengano dall’area del Matese, territorio ricco di biodiversitĂ e tradizione zootecnica. << Questa intesa – ha dichiarato Michele Apuzzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione Sviluppo Retail Campania e vicepresidente Crai  – rappresenta un passo concreto verso una filiera a km zero che tutela l’ambiente, sostiene l’economia locale e valorizza la qualitĂ delle carni nei punti vendita Crai e Tuttigiorni di Crai Mediterranea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania- Crai Mediterranea: siglato l’accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese

In questa notizia si parla di: accordo - vitelli - area - matese

Strada Statale 650 Fondo Valle Trigno a quattro corsie, la Camera di Commercio Caserta firma l’accordo. De Simone: “E’ una svolta, sarà volano per l’economia e per il turismo” - facebook.com Vai su Facebook

Coldiretti-Crai Mediterranea: siglato l'accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese; Coldiretti-Crai Mediterranea: siglato l'accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese; Aree interne, intervista al ministro Tommaso Foti: «Più fondi, accelerare sugli investimenti. Il Nord non è pi.

Coldiretti-Crai Mediterranea: siglato l'accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese - Crai Mediterranea rafforza il proprio impegno nel Sud per una filiera sempre più locale, trasparente e sostenibile siglando un importante accordo con Coldiretti, volto a garantire che ... msn.com scrive

Coldiretti: siglato l’accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese - Si rafforza l'impegno nel Sud per una filiera sempre più locale e trasparente Coldiretti Campania, Crai Mediterranea: siglato l’accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese... Lo riporta msn.com