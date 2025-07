E’ il 65enne Pasquale Gaglione l’ispettore ambientale vittima del tremendo incidente con la moto verificatosi ieri lungo la Casilina a Cassino

Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo via Casilina, all'altezza dell'incrocio con via Solfegna, nei pressi del Forum Palace Hotel. Pasquale Gaglione, 65 anni, residente a pochi passi dal luogo dell'incidente, in via Fontana Livia, ha tragicamente perso la vita a seguito di un violento scontro tra la sua motocicletta e una Fiat Panda. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe tamponato violentemente l'auto che stava eseguendo una svolta. L'urto è stato tremendo e, nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori del 118, che hanno cercato le manovre di rianimazione, l'uomo è deceduto sul colpo o nei minuti successivi all'impatto.

