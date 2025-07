Rottofreno controllati dalla Polizia Locale 1183 veicoli in sei mesi

Tempo di bilanci per la polizia locale di Rottofreno che a fine anno si arricchirà di un nuovo veicolo che si andrà a sommare a quello già in dotazione. Dal 1 gennaio 2025 al 1 giugno gli agenti, guidati da Manuel Martini, hanno controllato 1183 veicoli (tra questi 219 senza revisione, 39. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rottofreno - polizia - locale - veicoli

Rottofreno, controllati dalla Polizia Locale quasi 1183 veicoli in sei mesi - Tempo di bilanci per la polizia locale di Rottofreno che a fine anno si arricchirà di un nuovo veicolo che si andrà a sommare a quello già in dotazione.

Rottofreno, controllati dalla Polizia Locale quasi 1183 veicoli in sei mesi; Polizia locale, interventi lampo con la sede tornata a San Nicolò; Rottofreno ha di nuovo la propria Polizia Locale: «Grande entusiasmo, la nostra porta sempre aperta».

Napoli, controlli su motoveicoli e bici elettriche: 15 veicoli sequestrati - Nell’ambito delle attività predisposte dalla polizia municipale per il controllo dei veicoli elettrici per prevenire e limitare gli incidenti stradali che coinvolgono i veicoli a ... Secondo msn.com

Controlli polizia locale a Napoli, rimossi 13 veicoli - Ansa.it - Il Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Locale di Napoliha realizzato un importante intervento di bonifica del territorio della Municipalità 2, Avvocata, Montecalvario, Pendino, volta al ... Da ansa.it