Sezze | il sindaco Lucidi plaude al finanziamento regione per la blue economy ma sollecita attenzione per i Monti Lepini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha espresso soddisfazione per il finanziamento di 27 milioni di euro destinato dalla Regione Lazio alla promozione della blue economy sul litorale laziale. Un impegno che, secondo Lucidi, rappresenta una mossa positiva non solo per la costa, ma anche per l’intera provincia di Latina, vista la sua centralitĂ nel sviluppo territoriale. La centralitĂ del litorale e l’importanza di un’azione a livello provinciale. “Questi interventi sono di fondamentale importanza e sicuramente potranno fungere da motore per lo sviluppo dell’intera provincia “, ha dichiarato Lucidi, sottolineando come la costa sia strategica per la crescita economica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sezze: il sindaco Lucidi plaude al finanziamento regione per la blue economy, ma sollecita attenzione per i Monti Lepini

In questa notizia si parla di: sezze - sindaco - lucidi - finanziamento

In fiamme l’appartamento in cui era vietato entrare per ordinanza del sindaco. Non ci sarebbero feriti. E’ successo alla periferia di Sezze - E’ andato completamente distrutto l’appartamento di via Monte Trevi, all’incrocio con via Colli, che nelle scorse settimane era stato dichiarato inagibile con una ordinanza del sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.

Sezze, al via il restauro del Museo Archeologico: un nuovo futuro per la cultura cittadina Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro del Museo Archeologico di Sezze, un intervento fondamentale per la riqualificazione del patrimonio storico e culturale della ci - facebook.com Vai su Facebook

Sezze, al via la riqualificazione dell'area giochi nel Parco della Rimembranza; Sezze, il sindaco Lucidi indica i nomi della giunta; Prendono il via i lavori nell’area mercato all’Anfiteatro.

Finanziamento da 27 milioni della regione per la “blue economy”, Lucidi: “Le sviluppo del territorio deve passare anche per i Lepini” - Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, esprime soddisfazione per gli interventi della Regione Lazio sulla costa, ma sottolinea la necessità di attenzione e sviluppo anche per i Monti Lepini, con un focus ... latinaquotidiano.it scrive

A sezze prende il via il restauro del museo archeologico con lavori sulle facciate e il tetto - Il museo archeologico di Sezze avvia il restauro delle facciate e del tetto grazie a un finanziamento PNRR, con chiusura temporanea di piazza Iv Novembre e collaborazioni con università e soprintenden ... Come scrive gaeta.it