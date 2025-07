Tadej Pogacar caduto al Tour de France! Cos’è successo a Tolosa | conseguenze e ritardo in classifica

Colpo di scena sul finire dell’undicesima tappa del Tour de France: Tadej Pogacar è caduto quando mancavano cinque chilometri al traguardo di Tolosa. Il Campione del Mondo si trovava nella pancia del gruppetto dei migliori, attardato di tre minuti e mezzo dai fuggitivi di giornata, quando con la sua ruota anteriore ha colpito la posteriore del norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), il quale ha scartato verso destra in maniera un po’ brusca. Il fuoriclasse sloveno, grande favorito della vigilia per la conquista della Grande Boucle, è finito a terra e ha strisciato con il fianco sinistro sull’asfalto, andando a sbattere a velocitĂ ridotta contro un muretto, picchiando in maniera non violenta la spalla sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

