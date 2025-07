Brivido al Tour Pogacar cade nel finale a Tolosa | Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività

Incredibile finale per la 11a tappa del Tour de France dove nel finale, Tadej Pogacar è stato vittima di una brutta caduta: lo sloveno si è toccato con Johannessen ed è piombato pesantemente a terra fermandosi a ridosso di un marciapiede. Alla fine è risalito in sella, arrivando malconcio al traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: finale - tour - pogacar - brivido

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli. L'arrivo della nave in città , dopo tre anni, è in occasione dell'evento, che si terrà a partire da oggi 13 maggio fino.

Mahmood: il gran finale del tour e i sogni per il futuro - Mahmood ritrova Mahmood sui palchi dei palasport. E mentre si prepara a riallestire lo show legato a doppio filo con l’ultimo album “Nei letti degli altri” che porta da un anno sui palcoscenici europei, il ”frà ” di “Tuta gold” fa il punto questo suo momento a Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito e sui social del nostro giornale.

Serena Brancale, al via l’Anema e Core tour, gran finale all’Arcimboldi di Milano - Serena Brancale annuncia il concerto evento al Teatro Arcimboldi di Milano con cui concluderà l’ Anema e core tour, il calendario completo.

Un'occasione troppo ghiotta quella della cronometro per Remco Evenepoel. Il fenomeno della Soudal Quick-Step non si lascia scappare l'occasione e vince la cronometro individuale di 33 km della quinta tappa del Tour de France 2025. Dietro al campione oli - facebook.com Vai su Facebook

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportivitĂ ; Abrahamsen e Schmid anticipano Van der Poel a Tolosa, caduta e brivido per Pogacar nel finale; Pogacar cade ma non perde terreno. Abrahamsen vince mentre un manifestante gli corre accanto.

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività - Incredibile finale per la 11a tappa del Tour de France dove nel finale, Tadej Pogacar è stato vittima di una brutta caduta: lo sloveno si è toccato con ... Come scrive fanpage.it

TOUR DE FRANCE. ABRAHAMSEN BATTE SCHMID, VAN DER POEL SBAGLIA I TEMPI, CADUTA CON BRIVIDO PER POGACAR - Brivido a 5 km dalla conclusione per una caduta di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che si è prontamente rialzato e, atteso dal gruppo della maglia gialla, ha terminato la sua fatica al fianco degli ... Si legge su tuttobiciweb.it