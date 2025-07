Stazione alta velocità a Forlì al centro di una riunione con le ferrovie Il sottosegretario Ferrante | Tema fondamentale

"Nei prossimi mesi è previsto il completamento di un ulteriore documento sulle alternative progettuali per potenziare la dorsale Adriatica, anche prevedendo una stazione dell’alta velocità nel forlivese": lo dice in una nota il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e trasporti Tullio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

