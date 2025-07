Firenze i Green graffiti invadono il centro per educare al rispetto della città

Firenze, 16 luglio 2025 – Da Leonardo Da Vinci a Dante Alighieri, passando per l’Elettrice Palatina ed il comune piccione, scelto per simboleggiare comportamenti virtuosi. Sono alcuni dei “ GreenGraffiti ” temporanei che da qualche giorno campeggiano su marciapiedi, vie e spazi urbani di Firenze, per sensibilizzare cittadini e turisti al rispetto della città e del suo patrimonio. Realizzati con una miscela completamente naturale di derivazione alimentare e rimovibili grazie all’utilizzo di acqua, rappresentano un’innovativa tecnica sostenibile dal forte impatto visivo ed emotivo, capace di coniugare creatività, tecnologia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, i Green graffiti invadono il centro per educare al rispetto della città

