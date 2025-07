Chi è Olga Sokhnenko e cosa è successo in aeroporto con Zingaretti il ministro Urso interviene

Il caso Fiumicino: Zingaretti denuncia, Urso si difende. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si trova al centro di una bufera mediatica innescata da un video diffuso dall’attore Luca Zingaretti, in cui si racconta di una donna scortata che avrebbe saltato la fila al check-in all’aeroporto di Fiumicino. Subito sui social si è fatto il nome di Urso, la cui moglie, Olga Sokhnenko, sarebbe stata al centro dell’episodio. A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Urso, intervistato da Repubblica, che ha scelto di parlare al posto della moglie, sottolineando: “Non ho mai esposto Olga per tanti motivi”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

