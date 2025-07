Sanità Castellone M5S | Per maggioranza Medici da eroi a capri espiatori

Castellone (M5S): “Liste d’attesa? Colpa della maggioranza, non dei medici”. “Nella sua disperata ricerca di qualcuno su cui scaricare i propri errori, la maggioranza cerca ora di addossare le colpe per le lunghe liste d’attesa ai medici che lavorano negli ospedali pubblici”. Così ha esordito Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato e Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali a Palazzo Madama in una nota stampa. “Dopo aver accusato prima i governi precedenti e poi le regioni ora è il turno dei medici della sanità pubblica che fanno intramoenia, bersaglio di un emendamento di Fratelli d’Italia nel decreto sulle prestazioni sanitarie che prevede un’ulteriore stretta alla libera professione ospedaliera”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it